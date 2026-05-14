北海道・伊達警察署は2026年5月14日、傷害の疑いで伊達市に住む会社員の男（29）を逮捕しました。男は2026年5月13日午前0時ごろから午前1時ごろまでの間、自宅で、20代の妻の右わきを掴む暴行を加えけがを負わせた疑いが持たれています。妻は右わきや頭部を打撲していますが、軽傷です。妻が知人に「夫から暴力を受けている」と相談したことで、知人が警察に通報し事件が発覚。調べに対し男は「間違いありません」と容疑を認めてい