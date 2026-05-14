中国メディアの第一財経によると、自動車情報プラットフォームの懂車帝が発表した4月の乗用車車名別販売台数ランキングで、トップ10入りしたエンジン車は吉利汽車（Geely）の繽越だけだった。販売台数トップはGeelyの星願で3万4727台。2位が小米汽車（Xiaomi Auto）のSU7で2万6826台。3位がテスラのモデルYで2万2990台だった。4位が理想汽車（Li Auto）のi6で2万1024台、5位が長安汽車（Changan Automobile）傘下の長安啓源