24年ダービー7着後、秋に左前浅屈腱炎を発症し、今回が長期休養明けとなるシュガークン（牡5＝清水久）は吉村（レースは武豊）を背に坂路単走で4F55秒5〜1F12秒3。力強いフットワークで駆け上がった。清水久師は「先週までにビシッと調整して今朝はサラッと。それでも、これだけ動けるのは馬の成長力と血統（半兄が同厩でG17勝キタサンブラック）でしょうね」と順調さをアピール。初の新潟について「左回りは問題ない。あとは2