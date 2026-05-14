▼アンゴラブラック（尾関師）予定より速くなったが動きは良かった。硬くなりやすいので暖かい今回の方が良い。▼グランディア（福永助手）先週までの調教でこの馬らしい動きを出せるようになっていたので、今週は坂路でしまいを伸ばして反応を確かめた。ジョッキー（西村淳）も好感触をつかんでくれています。▼グランドカリナン（田島師）中間は順調。重量が軽いのは良い。▼シンハナーダ（太田助手）調教では乗り難しい