かしわ記念でJpn13勝目を挙げたウィルソンテソーロ（牡7＝高木）はさきたま杯（6月24日、Jpn1、浦和ダート1400メートル）でJpn14勝目を視野に入れる。13日、高木師は「秋は南部杯（10月12日、盛岡）の連覇が目標です。浦和の小回り1400メートルがどうかですが、地方の実績はありますし、今年のJBCはスプリントが（金沢）1400メートルなので、選択肢としても考えられます。現状、タフなダートの長い距離はきついようなので」と