フリーアナウンサーの神田愛花（45）が13日放送の日本テレビ「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。自身のメンタルの強さを明かした。神田は「アメリカのマイアミに行った時に、大人気のパンケーキ屋さんに行ったんですよ。混むというので、開店と同時に入ったんですよ。でも1時間たっても、別の後に入った方がパンケーキを食べ終わってお会計が済んでいるのに、ここのテーブル何も来なかったんです」と語った。さ