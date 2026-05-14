香港G1チャンピオンズ＆チャターC（24日、シャティン）に向けて調整を進めているディープモンスター（牡8＝池江）が13日、CWコースで国内最終追いを行った。道中はリガーレ（4歳1勝クラス）を2馬身前に置いてスムーズな追走。内に入った直線で仕掛けられると一気に脚を伸ばし、6F81秒6〜1F11秒0で半馬身先着した。池江師は「実質1週前追いなので強い調教で。動きも反応も良かったです」とジャッジ。初の海外遠征となった前走は