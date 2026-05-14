12日の阪神戦で打球が右手に直撃し、6球で降板していたヤクルトの吉村が「右手背部の打撲」と診断され、出場選手登録を抹消された。池山監督は「ここ（骨）じゃなくて良かった」と軽症を強調した。この日のファーム・リーグ、ロッテ戦では高橋が先発し、3回2安打1失点で降板。指揮官は「短くしてもらった」と明かし、19日の巨人戦で今季初先発する見込みとなった。