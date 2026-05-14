自分の死後に財産を誰にどう残すか。遺産相続は多くの人が直面する問題だろう。遺言のデジタル化にあたっては万全の安全策を講じ、円滑な相続につなげてほしい。パソコンやスマートフォンで作成する「デジタル遺言」を認める民法改正案が閣議決定された。今後、国会で審議される。現在、遺言には主に、自分で書く「自筆証書遺言」と公証人が作る「公正証書遺言」がある。自筆証書遺言は民法の規定で、本人が全文と日付、名