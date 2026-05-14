日本で暮らす外国人が在留期間の延長を希望する場合、在留資格の更新や資格自体の変更が必要となる。そのための手数料について、政府は上限額を大幅に引き上げる方針だ。外国人との共生社会の実現に向けて、日本語教育の充実などにあてる狙いがあるという。引き上げが実現すれば４５年ぶりだ。物価水準の上昇などを考えれば、手数料の見直しは理解できる。だが、政府が提案している引き上げ額はあまりにも大幅で、唐突と言わ