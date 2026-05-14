１本のレールで列車が走る「モノレール」は高度成長期に日本に本格導入され、「未来の新交通」と期待が高まった。しかし、採算性などから広がらず、都市交通として運行しているのは７都市（総延長約１０９キロ）にとどまる。一方、独自技術で乗り心地が向上した「日本式」は世界から注目され、中東や中米にも輸出されている。またがる「跨座式」ぶら下がる「懸垂式」日本モノレール協会などによると、モノレールは、１９世紀前