フィギュアスケート女子のミラノ・コルティナ五輪銀メダリストで、引退を表明していた坂本花織（26＝シスメックス）が13日、神戸市内で会見を開き、今月5日に結婚したことをサプライズで発表した。相手は大学時代に知り合った同学年の一般男性で、競技関係者ではないという。既に指導者としてのキャリアも歩み出しており、自身が育った神戸クラブで後進の育成に励んでいく。1時間以上に及んだ引退会見のラストだった。坂本は集