「世の中が変わると思いたい」――。再審制度の見直しを巡り、検察官による不服申し立て（抗告）を原則禁止する刑事訴訟法改正案がまとまり、国会に提出される見通しとなった。無罪の確定まで長年苦しんだ冤罪被害者からは、無実の人を救える社会の実現に期待する声が上がった。「（抗告の）全面禁止を訴えてきたので本意ではなく満足できないが、本則で明確に定められたのは良しとしたい」。最初の再審請求から２１年を経て、