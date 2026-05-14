W杯北中米大会（6月11日開幕）の1次リーグ第3戦で日本と対戦するスウェーデン代表メンバーが12日に発表された。ビクトル・ヨケレス（27＝アーセナル）とアレクサンデル・イサク（26＝リバプール）の両主力FWらが順当に選ばれた一方で、バルセロナのFWルーニー・バルドグジ（20）ら若手の有望株がそろって落選。一部の地元メディアから激しい批判を浴びる事態となった。日本代表のメンバーは15日に発表される。欧州予選プレーオ