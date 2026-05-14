自民党海洋開発特別委員会が近くとりまとめる政府への提言案が判明した。東京都の南鳥島沖周辺で進むレアアース（希土類）泥の開発を加速させるため、「専用船」の建造を政府に求める。政府が夏に策定する成長戦略に反映させたい考えだ。世界有数の埋蔵量があると期待される南鳥島沖のレアアース泥について、提言案は「経済安全保障の観点から、産業規模での開発を早急に進めることが重要だ」と指摘した。「必要な体制整備」と