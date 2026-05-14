長い夜の終わりに、千両役者の一振りが待っていた。巨人は１３日の広島戦（福井）に４―２で逆転サヨナラ勝ちを収め、２夜連続の劇勝を飾った。主役は途中出場の坂本勇人内野手（３７）だった。１―２で迎えた延長１２回一死一、二塁。広島・遠藤の初球を迷わず振り抜くと、打球は左翼席へ一直線。プロ通算３００号のメモリアルアーチは、４時間４３分の死闘を終わらせる逆転３ランとなった。勝利を信じて残った福井のＧ党は総