コクヨの「キャンパスペンのように持ち運べるブッククリップ」日々の読書や学習に役立ったり、書類のリサイクルに使えたりする便利なクリップが関心を集めている。厚い本や参考書を開いてキープするブッククリップやカッター付きで不要な紙をメモ帳に再利用してまとめておける商品も登場している。（共同通信＝増井杏菜記者）コクヨの「キャンパスペンのように持ち運べるブッククリップ」は、使用後に回転させてたたむとペ