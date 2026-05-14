不同意わいせつ、不同意性交等の両罪に問われている元ジャングルポケットの斉藤慎二被告（４３）の第４回公判が１３日、東京地裁で開かれた。今回も検察側の証人尋問が行われた。斉藤被告は２０２４年７月、東京・新宿区に駐車されたロケバス内で初対面だった２０代女性会社員Ａさんの胸を触るなど計３回、性的行為をしたとされる。２人はバラエティー番組のロケに出演者として参加。その収録の合間に起きた前代未聞の事件に衝