体調不良のため当面の間休養することを発表したお笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀（５３）に対し、お笑いファンのみならずアイドルファンからも多くのエールが送られている。日村の休養は４月２８日に発表された。今月１０日放送のＴＢＳ系バラエティー番組「バナナマンのせっかくグルメ！！」では、スタジオの日村の席に本人の等身大パネルを設置。相方の設楽統が「（日村が）ペラペラになっちゃった」と冗談を交えて不在