俳優の坂口健太郎（３４）が、１０月期のフジテレビ系連続ドラマ「ｋｉＤｎａｐＧＡＭＥ」で主演することが１３日、分かった。香港、韓国のパートナー会社とともに国内外８都市で撮影が行われ、すでに１８の国と地域で放送・配信が決定している大型プロジェクトとなる。東京・ソウル・台北・シンガポール・バンコク・那覇・マニラのアジア７都市で起きた同時多発誘拐事件を巡り、極限状態で繰り広げられるサバイバルゲームを