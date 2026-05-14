◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４X―２広島＝延長１２回＝（１３日・福井）広島・中崎が、球団初の「１００セーブ＆１００ホールド」を達成した。同点の９回に登板。１死二塁から増田陸を空振り三振、中山を二ゴロに封じた。前夜１２日（岐阜）は同点の９回にサヨナラ２ランを被弾。「しっかり抑えれて良かった」。雪辱の０封でＮＰＢ史上１０人目の偉業に到達した。１６〜１８年のリーグ３連覇に守護神として大きく貢献。１９年