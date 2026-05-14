◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４X―２広島＝延長１２回＝（１３日・福井）広島・玉村が、プロ入り後初の凱旋（がいせん）登板で６回１失点と好投した。３回までわずか２３球とテンポのいい立ち上がり。唯一、悔やまれるのは両軍無得点の５回、先頭・キャベッジに左中間席へ運ばれたソロ。「各回の先頭打者」をテーマに掲げていただけに痛恨の一撃だった。まさに１球に泣いた形だが「勝てれば良かったが、いい試合ができた」と振り