◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―中日（１３日・横浜）ドラフト１位・中西が課題の初回につかまった。先頭から３連打であっさり先制を許し、一挙５失点。「チームに申し訳ないです」とうなだれた。４度の登板で、立ち上がりの複数失点が３度。２回以降は立ち直ったが、５回５失点で２敗目を喫した。チームは今季最多の１４三振を喫し、６度目の３連敗。ＤｅＮＡ戦は４連敗で２勝５敗となり、７勝１８敗と負け越した昨季から苦戦