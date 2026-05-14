オリックスのショーン・ジェリー投手（２９）が、１４日の楽天戦（楽天モバイル）に先発することが１３日、決まった。前回登板となった５日のロッテ戦（京セラドーム大阪）では、７回４安打無失点の好投で来日初勝利。ここまで全５試合でクオリティー・スタート（ＱＳ＝６回以上自責３以下）達成と安定感抜群の２１３センチ右腕は、いつも通りの勝負をイメージした。「僕は投球をしている時、ほとんどの雑音を遮断している。球