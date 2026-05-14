◆パ・リーグソフトバンク１―２西武（１３日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンク・山本祐が、トレード移籍から即スタメン出場も白星には導けなかった。攻撃面では、１点を追う７回無死一塁で併殺打に倒れるなど、３打数無安打。コンビを組んだ育成出身の藤原とはバッテリーミス（記録は暴投）で３回に同点を許し、「いいところがなかったので悔しい。次はいいところを見せられるように」と力を込めた。１２日にＤｅＮＡから