◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト４―２阪神（１３日・神宮）阪神・高橋が快挙はならずも、６回３安打１失点と好投した。初回１死二塁のピンチを招き、増田に中前適時打を浴びて、３２回連続無失点でストップ。６５年の城之内（巨人）以来の４試合連続完封は逃した。それでも、最少失点で切り抜けると、２回以降は立て直して２試合連続２ケタ三振となる１１Ｋを奪った。「初回に先制されてしまいましたが、ずるずるといくことな