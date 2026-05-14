オリックスのルイス・ペルドモ投手（３３）が１３日、先発挑戦への決意を明かした。加入３年目の今季は開幕から８試合で防御率１４・１４と振るわず、４月１９日に出場選手登録を抹消。この日、ファーム練習試合・ＹＢＳホールディングス戦（杉本商事ＢＳ）で１か月ぶりの実戦登板を果たし、先発として１回を無失点に抑えた。「非常にいい状態で投げられた。自分の持ち味は、ゴロを打たせてアウトを取ること」。実現すれば自身