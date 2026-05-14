フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪銀メダルの坂本花織（２６）＝シスメックス＝が１３日、兵庫・神戸市内で引退会見に臨んだ。１時間に及ぶ会見を締めるあいさつでは、５日に入籍したことを電撃発表。お相手は一般の人で、神戸学院大時代の同級生。３月の世界選手権（プラハ）で金メダルの有終の美を飾り、第二の人生を歩み出した坂本がプライベートでも門出を迎えた。坂本の引退会見前、受付で報道陣に１通のポ