▽大相撲夏場所４日目（１３日、両国国技館）大関・琴桜が東前頭２枚目・義ノ富士を押し出し、２連勝とした。朝稽古では千葉・松戸市の佐渡ケ嶽部屋近くの用水路で脱輪していた自動車を救出。人助けを行ってから向かった土俵で会心の白星を挙げ、星を五分に戻した。東前頭１３枚目・琴栄峰は西前頭１１枚目・金峰山を下手投げで破り、平幕では唯一の無傷４連勝。勝ちっ放しは大関復帰の霧島、小結・若隆景、琴栄峰の３人となった