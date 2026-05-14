オリックスのアンドレス・マチャド投手（３３）が、球団記録更新への決意を新たにした。１２日の楽天戦（弘前）で２点リードの９回を３人で締め、０５年に大久保勝信がマークした球団記録に並ぶ１０試合連続セーブを挙げた守護神。「そこは通過点。また、次の１セーブを狙いにいこうと思っている」としつつ、色気も見せた。「オリックスのために投げる決意を持って、日本にやって来た。長い歴史のある球団の記録に自分の名を刻