W杯北中米大会に参加する代表チームがFIFAに提出する35〜55人の予備登録が11日に締め切りを迎え、各国メディアが12日にメンバーの当落を報じた。ブラジルでは23年10月を最後にセレソンから遠ざかるFWネイマールが入り、負傷中の19歳FWエステバンが外れたと報じられた。スペインでは負傷のDFカルバハルが落選したもよう。一方、カタールでは、協会が12日に公表したリストにフィールド選手のW杯史上最年長出場が懸かる42歳のFWソ