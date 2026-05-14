俳優の坂口健太郎（34）が、フジテレビの10月期ドラマ『kiDnap GAME』で主演を務めることが発表された。本作は、香港、韓国のパートナー会社とともに、日本と海外複数都市で撮影が行われ、すでに18の国と地域で放送・配信が決定している大型プロジェクトドラマ。坂口は4 年ぶりにフジドラマに単独主演でカムバックとなる。【写真】LISA＆坂口健太郎、抱き合うショット同作はアジア7都市で同時多発誘拐事件が発生するところから