お笑いコンビ「たんぽぽ」の川村エミコ（46）が13日放送の日本テレビ「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。モヤモヤしていることを明かした。この日は「メンタルが強すぎる女 VS 弱すぎる女」というテーマで進行。メンタルが弱いという川村は「お総菜屋さんで、私が買った後にお店全体の2割引きの札が出てきて、私の後の人がみんな2割引きになっていったんですよ。その時、落ち込んで、でもかと言って“私も2割引