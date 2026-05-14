モデルでタレントの森泉（43）が13日放送の日本テレビ「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。仕事で怒られた経験を明かした。この日は「メンタルが強すぎる女 VS 弱すぎる女」というテーマで進行。メンタルが強いという森に、MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也が「仕事がうまくいかなかったなあってヘコむときある？」と聞くと「おしゃれイズムの時、何回か寝て怒られたかな」と笑いながら答えた。