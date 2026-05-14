昨夜、埼玉県草加市の路上で、帰宅途中の61歳の男性が男に後ろから突然襲われ、現金およそ3万円などが入った財布を奪われました。警察は強盗傷害事件として逃げた男の行方を追っています。きのう午後10時45分ごろ、草加市谷塚町の路上で、20代の女性から「殴られている人がいる」と110番通報がありました。警察によりますと、仕事から帰宅中の61歳の男性がいきなり後ろから襲われ、抵抗したところ、顔を複数回殴られ、投げ飛ばされ