再審制度の見直しをめぐり、自民党は法務部会などの合同会議で検察官が不服申し立てをする抗告を「原則禁止」する規定を法律本体の「本則」に盛り込んだ修正案を了承しました。自民党の法務部会などの合同会議が了承した刑事訴訟法の改正案では、裁判所の再審開始決定に検察官が不服を申し立てる「抗告」を原則禁止する規定を「本則」に盛り込み、「十分な根拠がある場合に限り、抗告することができる」規定を新たに設けることにし