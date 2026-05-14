◇大相撲夏場所4日目（2026年5月13日両国国技館）幕内3場所目の琴栄峰が金峰山を下手投げで破り、初日から4連勝とした。現役屈指の美しい四股が魅力の22歳。史上初の兄弟平幕Vへ、上々の滑り出しを見せた。大関・霧島は平幕・一山本をはたき込んで無傷の4連勝。小結・若隆景も平幕・大栄翔を押し出して全勝をキープした。花道から引き揚げても、琴栄峰の表情は引き締まったままだった。「まだ4日目なので」。金峰山に立ち