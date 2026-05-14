◇大相撲夏場所4日目（2026年5月13日両国国技館）小結・高安が13日、日本相撲協会に「右内転筋損傷、全治に約2週間を要する見込み」の診断書を提出し休場した。24年名古屋場所以来19度目。4日目の対戦相手、王鵬は不戦勝となった。師匠の田子ノ浦親方（元幕内・隆の鶴）によると、2日目の取組で右太腿内側を痛め、翌3日目の平戸海戦の取組前に悪化。敗れた後は右脚を気にする様子を見せていた。再出場の意向があるという。