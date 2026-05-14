ボートレース芦屋で「G1全日本王座決定戦開設74周年記念」が15日に開幕する。芦屋のモーターは4月16日が初下ろし。74周年は4節目でモーター相場はまだまだ不透明。また、今回から環境に優しい新燃料（E30レギュラーガソリン）を採用する。ここまで「起こしに重さがあるけど、スタートは早くて難しい」との声が多く聞かれた。モーターと自身のスタート勘との呼吸をうまくかみ合わせられるかも焦点のひとつとなる。そんな中