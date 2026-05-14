14日が31歳の誕生日の蒋野翔太。俊敏な動きで久しぶりのA級予選を制し、「森が勝ち上がっていたし、何としてもって思っていた。（準決勝で）一緒だったらうれしいですね」と話していた通り、準決6Rで森を目標に得た。「今のままでは厳しいけど、またS級に戻れるように頑張っていきたい」と誓った。初連係の森マークから差し脚を伸ばして決勝進出を狙う。【3R】単騎の小谷田が不気味。＜4＞から＜1＞＜2＞＜3＞＜5＞。【6R】