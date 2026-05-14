◇大相撲夏場所4日目（2026年5月13日両国国技館）琴桜が義ノ富士を押し出しで下し、2勝2敗の五分に戻した。立ち合いで激しく当たると右のはず押しに加え、左手も伸びる会心の勝利。「良かったんじゃないかな。集中していった」と満足そうに振り返った。連敗発進後、2日連続で前に出る相撲と内容も良くなってきた。出場力士の中で番付最高位の28歳は「しっかり集中してやっていくだけ」と気合を入れた。