自身のインスタグラムで公開女子ゴルフの吉田弓美子が12日、自身のインスタグラムを更新。ヘアドネーションを行ったことを明かした。長かった髪をばっさりカット。ファンからは驚きの声が続出した。吉田は、ロングヘアを4か所ゴムで結んだ自撮り写真を自身のインスタグラムに投稿。「ヘアドネーションしてきました数年前にヘアドネーションのお話を必要とされている方から聞いて、自分の髪が誰かのお役に立てるのならばと思