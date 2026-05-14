⼤泉 洋が、8月12日にリリースする芸能生活30周年記念EPの収録曲に、ゆず・北川悠仁が書き下ろした「ひざこぞう」を収録することを明らかにした。新曲「ひざこぞう」は、誰しもが一度は振り返る「自分の原点」をテーマに、今も変わらないひたむきさや前を向いて進む力強さを歌ったミディアムバラードだという。北海道のバラエティ番組で体当たりで挑んできた大泉、そして路上から歌を届けてきた北川。異なる場所で、泥臭くも