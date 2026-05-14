５月15日、北中米ワールドカップに出場する日本代表のメンバーがついに発表される。サッカーダイジェストWebでは12日に、その登録メンバー26人を予想する記事を掲載した。これに韓国のメディア『スターニュース』が反応。「北中米ワールドカップに出場する日本代表の最終メンバー発表が間近に迫っている。主力選手の相次ぐ負傷により、メンバーの大幅な変更が予想される」と報じた。そして、長期離脱中の遠藤航（リバプー