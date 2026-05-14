札幌・東警察署は2026年5月13日、福島県に住む自称・建設作業員の男（30）と、大阪府に住む無職の少年（18）を特殊詐欺未遂の疑いで逮捕しました。2人は共謀して、キャッシュカードをだまし取ろうと考えて、4月23日、札幌市東区に住む80代女性に金融機関職員などを装って「1万4800円の還付金がある」「カードが使えないので新しいものに変えることができる」などと、うその電話をかけました。女性が不審に思い近所に住