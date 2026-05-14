磐越道で高校生ら21人が死傷した事故で、バスに乗っていた生徒の保護者が取材に応じ、「バス会社側と学校側で責任のなすり合いをしている。本当のことが知りたい」と怒りをにじませました。この事故は今月6日、福島県の磐越道で新潟市の北越高校の生徒を乗せたマイクロバスが事故を起こし、21人が死傷したものです。バスに乗車していた高校生の保護者がJNNの取材に応じ、事故を起こす前、生徒から「運転がやばい。こすりながら運転