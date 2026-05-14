日本テレビの河出奈都美アナウンサー（29）が13日に放送された日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜後8・00）に出演。同局が「いい会社」だと実感したことを振り返った。今回は「日本全国ご当地クイズSP」と題して放送され、群馬に関するクイズが出された。今回のゲストに3月末で同局を退社してフリーに転身した岩田絵里奈が登場。羽鳥慎一アナウンサーが同じ事務所に所属したことに驚いたエピソードで盛り