【ワシントン＝関根晃次郎】米議会上院は１３日、１５日に任期満了を迎える米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長の後任にケビン・ウォーシュ氏を充てる人事を賛成多数で可決した。任期は４年。宣誓などの手続きを経て正式就任する。投票結果は賛成５４票、反対４５票だった。トランプ米大統領が今年１月にウォーシュ氏を次期議長として指名し、上院が承認手続きを進めていた。ウォーシュ氏は、６月の連邦公開市場委員