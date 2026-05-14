日本ラグビー協会は13日、男子日本代表のエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC）が試合でレフェリーに不適切な発言をしたとして、22、29日に行われる日本選抜戦、6月27日のJAPAN105戦、7月4日の日本代表戦（対イタリア代表）の4試合の活動停止処分を科すと発表した。また、4月24日から6月5日まで6週間の指導自粛および減俸処分を科した。問題が起きたのは4月1〜15日のU23日本代表のオーストラリア遠征での3試合で、岩渕健輔