北海道・天塩警察署は2026年5月13日、豊富町福永でクマの目撃情報が寄せられたと発表しました。5月13日午後7時すぎ、豊富町福永で、道路上に居座るクマを走行中のドライバーが目撃し、警察に通報しました。警察によりますと、クマの体長は約1.5メートルで、警察官が現場を確認すると、道路上にクマのフンが残されていたということです。警察が付近の警戒を強めています。